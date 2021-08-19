На улицах Тулы ремонтируют и прочищают ливнёвки

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев проинспектировал ход работ по ремонту городских ливневок. В этом году работы велись на 17 объектах. По 12 адресам они уже завершены.

Продолжаются работы по восстановлению работоспособности ливневой канализации на участке от Красноармейского проспекта и ул. Сойфера до Упы. Всё планируется завершить до 1 сентября.

Сотрудники МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» прочищают забитые ливневки. Уже прочищено более 1500 м водоотводных кюветов и 3500 метров ливневой канализации, от ила и грязи прочищены смотровые и дождеприемные колодцы.

Вся сеть ливневой канализации Тулы находится в работоспособном состоянии. Возможны непродолжительные застои воды на некоторых участках из-за обильных осадков.