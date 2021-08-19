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Какие дома Тулы будут обесточены 20 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 20 августа

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Пролетарская, 1-б,
  • ул. Скуратовская, 112,
  • ул. Ложевая, 1-26,
  • ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.),
  • ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.),
  • ул. Смидович, 14,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Оружейная, 25, 27,
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),
  • ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,
  • 1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,
  • 2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,
  • 3-й пр-д, 3, 5, 4-12 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40,
  • ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
  • ул. Речная, 6-12 (чётн.), 9.
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