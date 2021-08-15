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В Чекалине открыли бюст автору знаменитой песни «Дубинушка»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Чекалине открыли бюст автору знаменитой песни «Дубинушка»

Все началось с инициативы местных жителей

14 августа в самом маленьком городе России Чекалине состоялось открытие бюста Василия Ивановича Богданова, уроженца Лихвина, врача, литератора, поэта, автора песни «Дубинушка».
 
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что возрождение Чекалина, как и многих других исторических города региона, началось с инициативы местных жителей, которая была поддержана губернатором. Он держит на личном контроле все мероприятия, проводимые здесь.
 
«Чекалин — первый малый город, в котором идет комплексное благоустройство. Благодаря поддержке Алексея Дюмина сейчас активно ведутся работы по восстановлению его исторической части. По пожеланиям жителей было принято решение у Дома культуры Чекалина установить бюст Василия Богданова», — цитирует Татьяну Рыбкину пресс-служба регионального правительства.
 
В этот день в Чекалинском Доме культуры открылась выставка «Среда обитания» калужской художницы Елизаветы Тарасовой, а на Соборной горе состоялся концерт музыкантов Московской международной ассоциации гитарного искусства.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:03 +3
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