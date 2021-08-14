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Стрельба из лука, мини-футбол и тхэквондо: День физкультурника в Туле. Фоторепортаж Myslo

Стрельба из лука, мини-футбол и тхэквондо: День физкультурника в Туле. Фоторепортаж Myslo

Подготовили для вас яркие фотокарточки.

14 августа на центральном стадионе «Арсенал» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
 
В этот день состоялись гонки на беговелах, соревнования по настольному теннису, шахматам, скиппингу, самбо, греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. А в рамках проекта «Тульское долголетие», разработанного по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, жители области старшего поколения померились силами в скандинавской ходьбе.
 
Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по фехтованию, тхэквондо и стрельбе из лука. Также на территории центрального стадиона провели Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», турниры по мини-футболу среди воспитанников спортивных школ города и «Кубок АКМ» по летнему хоккею среди детских дворовых хоккейных команд.
 
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День физкультурника-2021, Фото: 31
День физкультурника-2021, Фото: 32
День физкультурника-2021, Фото: 33
День физкультурника-2021, Фото: 34
День физкультурника-2021, Фото: 35
День физкультурника-2021, Фото: 36
День физкультурника-2021, Фото: 37
День физкультурника-2021, Фото: 38
День физкультурника-2021, Фото: 39
День физкультурника-2021, Фото: 40
День физкультурника-2021, Фото: 41
День физкультурника-2021, Фото: 42
День физкультурника-2021, Фото: 43
День физкультурника-2021, Фото: 44
День физкультурника-2021, Фото: 45
День физкультурника-2021, Фото: 46
День физкультурника-2021, Фото: 47
День физкультурника-2021, Фото: 48
День физкультурника-2021, Фото: 49
День физкультурника-2021, Фото: 50
День физкультурника-2021, Фото: 51
День физкультурника-2021, Фото: 52
День физкультурника-2021, Фото: 53
День физкультурника-2021, Фото: 54
День физкультурника-2021, Фото: 55
День физкультурника-2021, Фото: 56
День физкультурника-2021, Фото: 57
День физкультурника-2021, Фото: 58
День физкультурника-2021, Фото: 59
День физкультурника-2021, Фото: 60
День физкультурника-2021, Фото: 61
День физкультурника-2021, Фото: 62
День физкультурника-2021, Фото: 63
День физкультурника-2021, Фото: 64
День физкультурника-2021, Фото: 65
День физкультурника-2021, Фото: 66
День физкультурника-2021, Фото: 67
День физкультурника-2021, Фото: 68
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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