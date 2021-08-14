Стрельба из лука, мини-футбол и тхэквондо: День физкультурника в Туле. Фоторепортаж Myslo
Подготовили для вас яркие фотокарточки.
14 августа на центральном стадионе «Арсенал» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.
В этот день состоялись гонки на беговелах, соревнования по настольному теннису, шахматам, скиппингу, самбо, греко-римской борьбе и тяжелой атлетике. А в рамках проекта «Тульское долголетие», разработанного по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, жители области старшего поколения померились силами в скандинавской ходьбе.
Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по фехтованию, тхэквондо и стрельбе из лука. Также на территории центрального стадиона провели Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», турниры по мини-футболу среди воспитанников спортивных школ города и «Кубок АКМ» по летнему хоккею среди детских дворовых хоккейных команд.
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