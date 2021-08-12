В Веневе мальчика обстреляли рябиной и витаминками: жестоко или полезно?

Туляки обсуждают в соцсетях: это повод для беспокойства или обычное детство пацанов, которые просто «по игре» вышли на тропу войны.

Поводом для обсуждения стала история жительницы Венева, опубликованная в группе «Тула Жесть».

«В Веневе на микрорайоне Северном у подростков жуткое увлечение: игра «Охотник и жертва». Жертва – слабые и маленькие дети, животные, которые обстреливаются из самодельных метательных приспособлений, выполненных из обрезка пластиковой бутылки и отрезанного «пальца» от резиновой перчатки.

В качестве «боеприпасов» выступают ягоды рябины. А в последнее время стали применять круглые желтые витаминки, по плотности они не уступают пластмассе. От них остаются приличные синяки на теле.

Родители! Обратите внимание, чем заняты ваши дети. Только мы можем предотвратить беду! Выбитый глаз и искалеченную жизнь».

Причиной для обращения в паблик стал, видимо, тот факт, что сын женщины попал под «обстрел». Она приложила к сообщению фото, демонстрирующие следы от «пуль».

Мнения на этот счет разделились. Мужская половина тут же принялась вспоминать свои секреты ведения «войнушки» в детстве.

Сергей Парамонов: «Все детство бегали в 10 и более детей и играли, Так ещё и батю просили изоленту дать, чтоб било мощнее. Кто не хотел, тот не играл!!! Я и сейчас порезвился бы! Вспомнил, прослезился».

Ольга Матвеева: «Все было. Сестре маленькой попали мальчишки палкой в лоб, а там сосуд. Кровищи было! Шрамик остался. Это жизнь, это детство. А слабых всегда выбирают мишенью. Это тоже жизнь. И слабых родители должны учить защищаться. Сейчас, пока это только рогатки и рябина, а не потом, когда вырастет взрослый абсолютно беспомощный перед взрослым миром. С детьми можно поговорить, но опять же, кто услышит и поймёт, кто и не поймёт. Это тоже жизнь.

Современные дети. Ну никакой фантазии. Брызгалки из флаконов от шампуня и шариковой ручки не делают, шифер в костёр не бросают, крапивой не машут, на качелях солнышко не делают, на самодельных деревянных самокатах с колёсами из подшипников с горки не разгоняются, на железной дороге копейки не плющат под колёсами составов, лягух не надувают, пауками не кидаются, косточками от сливы из самодельный рогатки не стреляют... Какая рябина, какие синяки, вот у нас было детство... Самое лучшее детство!».

Ольга Алехина: «А если в глаз вашему ребенку? Пустячок? Вы, говорите, играли, так вы играли между собой, и у каждого была рогатка, а они выбирают слабых, которые не могут дать отпор и у которых нет таких рогаток! В том-то и посыл, что дети издеваются и унижают слабых!»

Людмила Артамонова: «Да! Теперь понятно, от кого такие ублюдки рождаются. Я так поняла, вы тоже кайф испытывали, когда больно делали. По ходу, через один, кто писал, не один срок на зоне отмотал, и вместо того чтобы за детьми смотреть, пивасик на диване потягивает. На зоне места всем хватит, а вы будете возить своим прекрасным детям передачки!»

А вы что думаете? В какие игры в детстве играли? Вспомним? Пишите в комментариях!