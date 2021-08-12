Подрядчик скрылся с объекта: под Тулой две деревни не дождались газа

Труба есть, газа нет: жители деревень Дубенского района ждут газа уже год. Администрация подала в суд на недобросовестного подрядчика.

Жители Выглядовки и Дергаловки уже год в ожидании подключения газа. Подрядчик ООО «Интуиция» скрылся с объекта, не завершив работы по контракту.

...Ольга Николаева живет в областном центре, но летом постоянно приезжает к пожилым родителям в Выглядовку. К дому ведет заветная желтая труба, по которой должно было поступать голубое топливо. Внутри установлен газовый счетчик, есть и котел. Но вот только газа нет. Зато есть русская печка, которую топят дровами. Еду готовят в чугунках, ставят в печку с помощью ухвата, а закрывают печное отверстие старинной заслонкой.

«Печку родители топят дровами, на зиму покупают, обходится это удовольствие приблизительно в 12 тысяч рублей. Да еще и места, посмотрите, сколько занимает: поленница дров во дворе, и еще половина сарая ими забита», – рассказала общественникам Ольга Николаева.

Деревня Дергаловка находится по соседству. На въезде в нее установлена газораспределительная будка. Однако голубого топлива нет. Внутри будка абсолютна пустая. А в ней должно быть установлено оборудование – система телеметрии.

«Без телеметрии будка – это просто кусок металла. Так нас подвел подрядчик. ООО «Интуиция» выполнила три этапа работ, а перед началом четвертого рабочие снялись и уехали. Больше мы их здесь не видели. Подрядчику была внесена оплата за проделанные работы в размере около 4700 миллионов рублей. Но установить «начинку» в будку – это самый дорогостоящий вид работ, около 2700 миллионов рублей», – пояснил Народному фронту заместитель главы администрации Дубенского района Константин Лазарев.

Подключения газа ждут 45 семей. Одна из них – семья Ухановых. Николай Валерьевич – бывший староста Дергаловки – начинал хлопотать о газе еще семь лет назад.

«Думали, вот-вот включат. Все есть: документы, проект, разводка к дому, внутри дома. Но, увы, по-прежнему отапливаемся с помощью электричества. А ведь на эту газовую историю каждый потратил более 70 тысяч рублей», – пожаловался активистам Уханов.

Администрация Дубенского района подала в суд на недобросовестного подрядчика, чтобы обязать его довести работы до конца. Параллельно объявлен конкурс на проведение тех работ, которые остались не завершены.

С просьбой ускорить подключение голубого топлива жители обратились в Народный фронт.

«Народный фронт пообщался с представителем администрации, общественники пришли к выводу, что необходимо инициировать прокурорскую проверку деятельности ООО «Интуиция». Как стало известно, эта организация находится в Нижнем Новгороде, а в Тульской области ими уже выполнялись и другие работы, качество которых вызвало нарекания. Здесь нужно проработать вопрос, чтобы на объект заходил не только тот подрядчик, который выставляет наименьшую цену, но и тот, надежность которого не подлежит сомнению», – отметил активист Общероссийского народного фронта в Тульской области Роман Руденко.