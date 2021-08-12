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В Веневском районе более 5000 человек остались без воды и света
Фото из архива.

В Веневском районе более 5000 человек остались без воды и света

12 августа в пос. Грицовский – плановые работы по подключению новой станции очистки воды, в связи с этим отключено электро- и водоснабжение.

В поселке Грицовский Веневского района из-за ввода в эксплуатацию новой трансформаторной станции более 5 тысяч жителей остались без воды.

В зону отключения попали 120 домов, госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны и два детских сада. В социальных объектах имеется запас воды.

Восстановить водоснабжение планируют к 16.00.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:40 +1
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Тульская областьВеневский район
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