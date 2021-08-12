Какие дома Тулы останутся без электричества 13 августа

В пятницу с 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

ул. Кирова, 173, 169,

ул. Марата, 196, 198,

ул. Приупская, 1-а, 1,

пер. Врубовой, 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

ул. Лобачевского, 62-б, 82-а,

ул. Глухополянская 52-64,

ул. Лобачевского, 2-26,

п. Октябрьский, 127-172, 172-а,

ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),

ул. Железнодорожная, 12-14.