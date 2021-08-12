Какие дома Тулы останутся без электричества 13 августа
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщает о плановых работах.
В пятницу с 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Кирова, 173, 169,
- ул. Марата, 196, 198,
- ул. Приупская, 1-а, 1,
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- ул. Лобачевского, 62-б, 82-а,
- ул. Глухополянская 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-26,
- п. Октябрьский, 127-172, 172-а,
- ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 12-14.
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