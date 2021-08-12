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Какие дома Тулы останутся без электричества 13 августа

Какие дома Тулы останутся без электричества 13 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщает о плановых работах.

В пятницу с 8.30 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Кирова, 173, 169,
  • ул. Марата, 196, 198,
  • ул. Приупская, 1-а, 1,
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Лобачевского, 62-б, 82-а,
  • ул. Глухополянская 52-64,
  • ул. Лобачевского, 2-26,
  • п. Октябрьский, 127-172, 172-а,
  • ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 12-14.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:54 +1
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