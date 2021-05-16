Фото: https://vk.com/tsftula.
Волонтеры бесплатно отремонтируют старинный жилой дом в историческом центре Тулы
В областной столице стартует фестиваль «Том Сойер Фест».
«Том Сойер Фест» — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане.
В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. Реализация оказалась настолько успешной, что за несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. В этом сезоне «Том Сойер Фест» получил и тульскую прописку.
- Историческая застройка русских городов — это то, что делает их индивидуальными, теплыми и такими родными. Мы знаем, что красить старинные дома не только весело, но и посильно каждому из нас, и хотим это доказать.
Мы верим, что в Туле много людей, готовых помочь словом и делом сохранению истории. Нам кажется важным, что каждый житель города может принять активное и посильное участие в его жизни, не ждать, когда кто-то придет и все решит за нас, — говорится в группе фестиваля ВКонтакте.
Мы верим, что в Туле много людей, готовых помочь словом и делом сохранению истории. Нам кажется важным, что каждый житель города может принять активное и посильное участие в его жизни, не ждать, когда кто-то придет и все решит за нас, — говорится в группе фестиваля ВКонтакте.
Myslo пообщался с одним из организатором тульского направления — Евгенией Сиволоцкой.
- Мы решили начать с ул. Пирогова. Это одна из центральных улиц Тулы, ведет к Всехсвятскому собору, здесь открывается красивая панорама! Основные критерии, по которым мы выбирали дом для ремонта: он должен находиться в историческом центре, быть жилым. Дом № 42 отвечает всем этим требованиям. Относится к типовой средовой застройке Тулы конца XIX — началу XX века. Не является памятником архитектуры.
Планируется, что на доме зачистят краску, затем покрасят, восстановят цоколь, резьбу, поменяют окна, двери.
- Пока мы разрабатываем проект. Максимально сохраним исторический вид, не делая из постройки пряничного домика. Мы хотим показать людям и самим жильцам, что всё возможно сделать своими силами, дать дому вторую жизнь. Это не сложно и не дорого, — говорит Евгения.
Женя — тулячка, сама проживает на ул. Пирогова. С хозяйкой дома, бабушкой 1948 г. р., была изначально знакома. Это помогло установить доверие к проекту. Согласитесь, не каждый поверит, что кто-то вдруг захотел отремонтировать его дом бесплатно.
Еще раз повторим: все строительные работы будут выполнять волонтеры. Только там, где требуются специальные навыки, поучаствуют специалисты. Но в качестве консультантов.
- Всё делается силами волонтеров, чтобы каждый житель Тулы почувствовал свою причастность к самому городу. Ты не просто сидишь дома, а приходишь на площадку и что-то делаешь сам.
Сейчас составляется смета, после этого станет известно, сколько денег потребуется на ремонт фасада. Сумму объявят и опубликуют в группе «Тома Сойера Фест» ВКонтакте. Любой желающий сможет помочь финансово проекту.
- После согласования всех подготовительных вопросов мы объявим об открытии фестиваля и приступим непосредственно к работам на фасаде. Фестиваль будет проходить все лето, пока мы не сделаем намеченное. Работать будем в будни по вечерам и выходные дни. Главный принцип для нас — комфорт волонтеров, они самые важные люди на площадке, — говорит Евгения.
Кстати, уже сейчас организаторы собирают волонтеров. Поэтому если вы старше 16 лет и хотите поучаствовать в проекте, звоните Евгении по телефону
+7 (963) 224-86-86. Никаких специальных строительных знаний и навыков от активистов не требуется.
Участников фестиваля также ждут мастер-классы, экскурсии и развлекательная программа.
Это не первый случай, когда туляки собирают деньги на сохранение истории. Так, за счет неравнодушных горожан были восстановлены старинные вывески на здании военной прокуратуры на ул. Советской.
Также туляки собирают деньги на восстановление последней водоразборной будки.
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