Волонтеры бесплатно отремонтируют старинный жилой дом в историческом центре Тулы

Фото: https://vk.com/tsftula.

Том Сойер Фест » — масштабный всероссийский проект, фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок деревянные домики. Финансируют работы спонсоры и неравнодушные горожане.

В 2015 году проект впервые запустили в Самаре. Реализация оказалась настолько успешной, что за несколько лет к фестивалю присоединились более 60 городов. В этом сезоне «Том Сойер Фест» получил и тульскую прописку.

- Историческая застройка русских городов — это то, что делает их индивидуальными, теплыми и такими родными. Мы знаем, что красить старинные дома не только весело, но и посильно каждому из нас, и хотим это доказать.



Мы верим, что в Туле много людей, готовых помочь словом и делом сохранению истории. Нам кажется важным, что каждый житель города может принять активное и посильное участие в его жизни, не ждать, когда кто-то придет и все решит за нас, — говорится в группе фестиваля ВКонтакте.

Myslo пообщался с одним из организатором тульского направления — Евгенией Сиволоцкой.

- Мы решили начать с ул. Пирогова. Это одна из центральных улиц Тулы, ведет к Всехсвятскому собору, здесь открывается красивая панорама! Основные критерии, по которым мы выбирали дом для ремонта: он должен находиться в историческом центре, быть жилым. Дом № 42 отвечает всем этим требованиям. Относится к типовой средовой застройке Тулы конца XIX — началу XX века. Не является памятником архитектуры.

Планируется, что на доме зачистят краску, затем покрасят, восстановят цоколь, резьбу, поменяют окна, двери.

- Пока мы разрабатываем проект. Максимально сохраним исторический вид, не делая из постройки пряничного домика. Мы хотим показать людям и самим жильцам, что всё возможно сделать своими силами, дать дому вторую жизнь. Это не сложно и не дорого, — говорит Евгения.

Женя — тулячка, сама проживает на ул. Пирогова. С хозяйкой дома, бабушкой 1948 г. р., была изначально знакома. Это помогло установить доверие к проекту. Согласитесь, не каждый поверит, что кто-то вдруг захотел отремонтировать его дом бесплатно.

Еще раз повторим: все строительные работы будут выполнять волонтеры. Только там, где требуются специальные навыки, поучаствуют специалисты. Но в качестве консультантов.

- Всё делается силами волонтеров, чтобы каждый житель Тулы почувствовал свою причастность к самому городу. Ты не просто сидишь дома, а приходишь на площадку и что-то делаешь сам.

Сейчас составляется смета, после этого станет известно, сколько денег потребуется на ремонт фасада. Сумму объявят и опубликуют в группе «Тома Сойера Фест» ВКонтакте . Любой желающий сможет помочь финансово проекту.

- После согласования всех подготовительных вопросов мы объявим об открытии фестиваля и приступим непосредственно к работам на фасаде. Фестиваль будет проходить все лето, пока мы не сделаем намеченное. Работать будем в будни по вечерам и выходные дни. Главный принцип для нас — комфорт волонтеров, они самые важные люди на площадке, — говорит Евгения.

Кстати, уже сейчас организаторы собирают волонтеров. Поэтому если вы старше 16 лет и хотите поучаствовать в проекте, звоните Евгении по телефону +7 (963) 224-86-86 . Никаких специальных строительных знаний и навыков от активистов не требуется.

Участников фестиваля также ждут мастер-классы, экскурсии и развлекательная программа.