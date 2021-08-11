Дорога М2 – Ревякино в Большой Туле отремонтирована на 85%

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Большой Туле завершаются работы по ремонту участка дороги М2 – Ревякино, протяженностью 9 км. Они выполнены на 85%. На участке завершается укладка верхнего слоя асфальтового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Он долговечен, устойчив к колееобразованию и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой для безопасности движения. Также на участке появятся 11 новых остановочных павильонов. Обновленной дорогой будут пользоваться около 5500 жителей 4 населенных пунктов.

В этом году в рамках нацпроекта ремонтируется 36 участков дорог. Уже завершены работы на 4 участках региональных дорог в Белевском, Веневском, Кимовском и Чернском районах, а также на 11 участках местных дорог – в Алексине, Новомосковске, Дубенском, Киреевском, Узловском и Щекинском районах.