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Дорога М2 – Ревякино в Большой Туле отремонтирована на 85%
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Дорога М2 – Ревякино в Большой Туле отремонтирована на 85%

Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Большой Туле завершаются работы по ремонту участка дороги М2 – Ревякино, протяженностью 9 км. Они выполнены на 85%. На участке завершается укладка верхнего слоя асфальтового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Он долговечен, устойчив к колееобразованию и обеспечивает лучшее сцепление с дорогой для безопасности движения. Также на участке появятся 11 новых остановочных павильонов. Обновленной дорогой будут пользоваться около 5500 жителей 4 населенных пунктов.

В этом году в рамках нацпроекта ремонтируется 36 участков дорог. Уже завершены работы на 4 участках региональных дорог в Белевском, Веневском, Кимовском и Чернском районах, а также на 11 участках местных дорог – в Алексине, Новомосковске, Дубенском, Киреевском, Узловском и Щекинском районах.

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