Прощай, Лимон! Умер почетный долгожитель Тульского экзотариума

Фото Тульского экзотариума.

В экзотариуме рассказывают: судьба Лимона была непростой. История его известна с того момента, когда примата выставили на продажу на птичьем рынке в Москве. Его купил владелец передвижной выставки животных, и вместе с выставкой Лимон начал ездить по разным городам России.



Спустя некоторое время владелец выставки серьезно заболел и не смог дальше работать. Он не сумел продать животных и отвез их в Тулу, в ангар к знакомым. В том самом ангаре и прошла худшая часть жизни Лимона. В маленькой клетке обезьяна не могла ни встать, ни лечь. Кормили Лимона раз в два дня четвертинкой кочана капусты. Мартышки – дневные животные, но Лимон жил в темноте, свет ему включали, только когда приходили кормить.

В 2003 году жизнь Лимона круто изменилась. Слухи об ужасном месте, абсолютно неприемлемом для содержания приматов, дошли до сотрудников экзотариума, после чего они решили забрать Лимона и тем самым спасли его.

То, что Лимона содержали в маленькой клетке, сильно отразилось на его здоровье. У мартышки был стертый хвост с язвами, а задние лапки вообще не работали. Благодаря заботе, лечению и профессиональному уходу у Лимона частично восстановилась двигательная активность задних лапок.

В экзотариуме он стал настоящим любимцем! Сотрудники зоопарка обращаются к тулякам:



«Друзья, если у вас в архиве есть фотографии с нашим Лимоном или вы знаете связанные с ним истории, просим вас поделиться ими в комментариях – очень важно оставить о Лимоне как можно больше теплых воспоминаний».