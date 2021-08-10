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Прощай, Лимон! Умер почетный долгожитель Тульского экзотариума
Фото Тульского экзотариума.

Прощай, Лимон! Умер почетный долгожитель Тульского экзотариума

Тульский зоопарк простился со старожилом – зеленой мартышкой Лимоном. Возраст и хронические болезни взяли верх.

В экзотариуме рассказывают: судьба Лимона была непростой. История его известна с того момента, когда примата выставили на продажу на птичьем рынке в Москве. Его купил владелец передвижной выставки животных, и вместе с выставкой Лимон начал ездить по разным городам России. 

Спустя некоторое время владелец выставки серьезно заболел и не смог дальше работать. Он не сумел продать животных и отвез их в Тулу, в ангар к знакомым. В том самом ангаре и прошла худшая часть жизни Лимона. В маленькой клетке обезьяна не могла ни встать, ни лечь. Кормили Лимона раз в два дня четвертинкой кочана капусты. Мартышки – дневные животные, но Лимон жил в темноте, свет ему включали, только когда приходили кормить.

В 2003 году жизнь Лимона круто изменилась. Слухи об ужасном месте, абсолютно неприемлемом для содержания приматов, дошли до сотрудников экзотариума, после чего они решили забрать Лимона и тем самым спасли его.

То, что Лимона содержали в маленькой клетке, сильно отразилось на его здоровье. У мартышки был стертый хвост с язвами, а задние лапки вообще не работали. Благодаря заботе, лечению и профессиональному уходу у Лимона частично восстановилась двигательная активность задних лапок.

В экзотариуме он стал настоящим любимцем! Сотрудники зоопарка обращаются к тулякам: 

«Друзья, если у вас в архиве есть фотографии с нашим Лимоном или вы знаете связанные с ним истории, просим вас поделиться ими в комментариях – очень важно оставить о Лимоне как можно больше теплых воспоминаний».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:15 +16
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Место
Тула
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