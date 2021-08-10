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14 августа Тула отметит День физкультурника: что ждет гостей праздника?
Фото из архива Myslo.

14 августа Тула отметит День физкультурника: что ждет гостей праздника?

Праздник пройдет на Центральном стадионе «Арсенал».

Мероприятия стартуют в 10.00 на Центральном стадионе «Арсенал» на площади у мяча.
 
Гостей ждут соревнования:
  • всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,
  • турнир по мини-футболу и летнему хоккею,
  • соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе,
  • заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах,
  • соревнования по настольному теннису,
  • шахматный турнир и многое другое.
 
Развлечения:
  • силовой экстрим «Сила молодецкая»,
  • мастер-классы по фехтованию, тхэквондо, стрельбе из лука,
  • бросковая зона Академии Михайлова,
  • бросковая зона для следж-хоккея,
  • спортивный квест.
А также:
  • награждение спортсменов и тренеров,
  • показательные выступления спортсменов спортивных школ,
  • конкурсная программа.
Полную афишу можно посмотреть здесь.
 
Смотрите репортаж с прошлого Дня физкультурника.
 
Галерея
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 1
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 2
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 3
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 4
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 5
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 6
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 7
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 8
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 9
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 10
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 11
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 12
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 13
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 14
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 15
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 16
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 17
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 18
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 19
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 20
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 21
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 22
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 23
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 24
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 25
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 26
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 27
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 28
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 29
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 30
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 31
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 32
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 33
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 34
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 35
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 36
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 37
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 38
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 39
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 40
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 41
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 42
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 43
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 44
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 45
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 46
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 47
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 48
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 49
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 50
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 51
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 52
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 53
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 54
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 55
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 56
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 57
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 58
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 59
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 60
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 61
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 62
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 63
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 64
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 65
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 66
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 67
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 68
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 69
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 70
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 71
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 72
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 73
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 74
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 75
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 76
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 77
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 78
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 79
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 80
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 81
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 82
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 83
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 84
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 85
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 86
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 87
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 88
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 89
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 90
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 91
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 92
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 93
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 94
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 95
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 96
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 97
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 98
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 99
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 100
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 101
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 102
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 103
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 104
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 105
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 106
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 107
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 108
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 109
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 110
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 111
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 112
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 113
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 114
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 115
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 116
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 117
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 118
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 119
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 120
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 121
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 122
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 123
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 124
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 125
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 126
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 127
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 128
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 129
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 130
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 131
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 132
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 133
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 134
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 135
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 136
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 137
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 138
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 139
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 140
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 141
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 142
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 143
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 144
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 145
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 146
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 147
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 148
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 149
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 150
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 151
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 152
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 153
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 154
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 155
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 156
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 157
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 158
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 159
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 160
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 161
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 162
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 163
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 164
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 165
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 166
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 167
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 168
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 169
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 170
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 171
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 172
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 173
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 174
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 175
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 176
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 177
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 178
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 179
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 180
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 181
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 182
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 183
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 184
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 185
Тула отметила День физкультурника и Всероссийский олимпийский день соревнованиями, Фото: 186
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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