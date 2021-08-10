Фото из архива Myslo.
14 августа Тула отметит День физкультурника: что ждет гостей праздника?
Праздник пройдет на Центральном стадионе «Арсенал».
Мероприятия стартуют в 10.00 на Центральном стадионе «Арсенал» на площади у мяча.
Гостей ждут соревнования:
- всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,
- турнир по мини-футболу и летнему хоккею,
- соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе,
- заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах,
- соревнования по настольному теннису,
- шахматный турнир и многое другое.
Развлечения:
- силовой экстрим «Сила молодецкая»,
- мастер-классы по фехтованию, тхэквондо, стрельбе из лука,
- бросковая зона Академии Михайлова,
- бросковая зона для следж-хоккея,
- спортивный квест.
А также:
- награждение спортсменов и тренеров,
- показательные выступления спортсменов спортивных школ,
- конкурсная программа.
Полную афишу можно посмотреть здесь.
Смотрите репортаж с прошлого Дня физкультурника.
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