Фото группы «Алексин. Сейчас» и прокуратуры.
Захоронение ртутных ламп под Алексином: прокуратура начала проверку
После публикации Myslo прокуратура выехала на место.
Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области на основании публикаций в сети Интернет о несанкционированном захоронении ртутных ламп на территории населенного пункта Богучарово Алексинского района проводит проверку. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Напомним, жители Алексинского района рядом с населенным пунктом Богучарово обнаружили несколько десятков люминесцентных ламп. Они содержат ртуть и относятся к отходам 1-го класса опасности. В социальных сетях очевидцы указали точные координаты.
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