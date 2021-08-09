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Захоронение ртутных ламп под Алексином: прокуратура начала проверку
Фото группы «Алексин. Сейчас» и прокуратуры.

Захоронение ртутных ламп под Алексином: прокуратура начала проверку

После публикации Myslo прокуратура выехала на место.

Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области на основании публикаций в сети Интернет о несанкционированном захоронении ртутных ламп на территории населенного пункта Богучарово Алексинского района проводит проверку. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
 
 

Напомним, жители Алексинского района рядом с населенным пунктом Богучарово обнаружили несколько десятков люминесцентных ламп. Они содержат ртуть и относятся к отходам 1-го класса опасности. В социальных сетях очевидцы указали точные координаты.

 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:00 +2
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