Захоронение ртутных ламп под Алексином: прокуратура начала проверку

Фото группы «Алексин. Сейчас» и прокуратуры.

После публикации Myslo прокуратура выехала на место.

Алексинская межрайонная прокуратура Тульской области на основании публикаций в сети Интернет о несанкционированном захоронении ртутных ламп на территории населенного пункта Богучарово Алексинского района проводит проверку. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.