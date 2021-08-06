В лесу под Алексином найдена свалка ртутных ламп

Фото: группа "Алексин. Сейчас"

В ближайшие дни для выяснения всех обстоятельств на место выедут сотрудники районной администрации.

Жители Алексинского района рядом с населенным пунктом Богучарово обнаружили несколько десятков люминесцентных ламп. Они содержат ртуть и относятся к отходам 1 класса опасности. В социальных сетях очевидцы указали точные координаты:

«Перед поворотом на Богучарово есть разрушенный мост и поворот направо, вот, повернув туда, и чуть проехав, слева видна эта свалка! Как так можно относиться к природе?»

Ситуацией заинтересовалась местная администрация – до 11 августа специалисты планируют выехать на место для проверки всех обстоятельств.