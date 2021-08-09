В Скуратово у родника забил «ключ» канализации
На этот родник многие местные жители приезжают за водой. Но теперь ее качество под сомнением.
В редакцию Myslo обратилась читательница с просьбой привлечь внимание к проблеме порыва на канализационных сетях в Скуратово:
– Приехала в Скуратово, Красноглазовский проезд, здесь ручей и родник, а сегодня по ручью течет канализация, запахи и прочее. Прошу вас осветить данную ситуацию, – рассказала женщина.
Женщина прислала видео:
Тулячка надеется, что коммунальные службы обратят внимание на эту проблему.
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