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В Скуратово у родника забил «ключ» канализации

В Скуратово у родника забил «ключ» канализации

На этот родник многие местные жители приезжают за водой. Но теперь ее качество под сомнением.

В редакцию Myslo обратилась читательница с просьбой привлечь внимание к проблеме порыва на канализационных сетях в Скуратово:

– Приехала в Скуратово, Красноглазовский проезд, здесь ручей и родник, а сегодня по ручью течет канализация, запахи и прочее. Прошу вас осветить данную ситуацию, – рассказала женщина.

Женщина прислала видео:

Тулячка надеется, что коммунальные службы обратят внимание на эту проблему. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:12 +3
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ТулаТульская область
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