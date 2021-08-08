новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду: еще 7 человек скончались за сутки в Тульской области

Статистика по ковиду: еще 7 человек скончались за сутки в Тульской области

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 августа.

В регионе зафиксирован 131 новый случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 59 человек. Также подтверждено 7 случаев смерти в регионе.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 866 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 953 (8,5%) без клинических проявлений.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:41 −2
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусковидстатистика по коронавирусу
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК
Дмитрий Рогозин заявил, что выступает за расстрелы за коррупцию в ОПК
Владимир Путин подписал указ о вручении тулякам государственных наград
Владимир Путин подписал указ о вручении тулякам государственных наград
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.