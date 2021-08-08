Статистика по ковиду: еще 7 человек скончались за сутки в Тульской области

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 8 августа.

В регионе зафиксирован 131 новый случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 59 человек. Также подтверждено 7 случаев смерти в регионе.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 866 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 953 (8,5%) без клинических проявлений.