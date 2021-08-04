С Днем строителя!

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Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области.

Уважаемые работники строительного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет колоссальное значение для всех наших жителей, от вас зависит дальнейшее развитие городов, поселков и сел Тульской области.

Благодаря вам из года в год в регионе появляется новое жилье, возводятся ФОКи, школы и детские сады. И сегодня вы продолжаете строить важные социальные объекты, в том числе перинатальный и онкологический центры в Туле.

Спасибо вам за самоотдачу и преданность делу, за трудолюбие и ответственность. Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают свой опыт молодым специалистам. Уверен, что, осваивая в своей сфере новые технологии и современные решения, вы продолжите преображать облик родного края, вносить большой вклад в улучшение качества жизни на тульской земле. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, радости и добра!



Николай Воробьев,

председатель Тульской областной Думы.

Уважаемые строители! Тульская областная Дума поздравляет

вас с профессиональным праздником.

Строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике страны. От эффективности ее деятельности зависит не только обеспечение населения жильем, но и создание производственных и сельскохозяйственных комплексов, благоустройство территорий городов и поселков.

В строительном комплексе Тульской области трудятся специалисты самой высокой квалификации, настоящие созидатели, любящие свое дело. Спасибо вам за вклад в развитие региона, мастерство и ответственность!

Особые слова признательности адресованы ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление стройиндустрии края.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!



Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,

глава муниципального глава администрации

образования город Тула, города Тулы.

Уважаемые работники строительной отрасли! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с профессиональным праздником!

Во все времена труд строителя пользовался уважением. Это самая созидательная, важная и нужная профессия. Результаты вашей деятельности зримы и осязаемы. Вкладывая душу в свою работу, вы преображаете облик российских городов и сел. Вы – двигатель прогресса, драйверы роста экономики. С каждым годом Тула разрастается, в ней появляются новые микрорайоны. И от вашей работы зависит, в каких условиях будут жить туляки. Устроенный быт влияет на работоспособность человека, а значит на его личное благосостояние и благосостояние города в целом. Ощущение стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне важно для каждой семьи. Ваша работа помогает этого достичь. Вы возводите современные больницы и поликлиники, Дома культуры, спортивные объекты, красивые и светлые детские сады и школы. Надеемся, что темпы строительства в нашем городе и дальше будут только расти.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд! От всей души желаем вам успехов, здоровья, благополучия и новых успехов в покорении профессиональных высот!



Николай Афанасьев,

генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Внешстрой».

Дорогие друзья, коллеги, работники и ветераны строительного комплекса!

От всей души поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником!

Строители – это созидатели, творцы, воплощающие в жизнь мечты людей. Мы строим жилые дома и школы, кинотеатры и больницы, дороги и инженерные сооружения, фабрики и заводы – все, что необходимо человеку для комфортного существования.

Хотим пожелать, чтобы у всех тульских строителей была возможность встречать ежегодный праздник с новыми трудовыми подарками нашему Тульскому краю. И пусть новые построенные объекты приносят жителям Тульской области и города только пользу и радость.

Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!



Игорь Вайсс,

директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус»

в пос. Новогуровский.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От лица компании и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Пусть ваши самые амбициозные цели воплощаются в жизнь. Будьте смелыми

в своем деле и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Пускай плоды вашей созидательной деятельности делают мир вокруг лучше и красивее, а труд ваш будет организован безопасно для жизни и с заботой об окружающей среде.

Удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!