новости
новости
Регистрация
Жители Большой Тулы против птицефабрики: «За полчаса – полный совок мух!» (Осторожно, мерзкие фото)

Жители Большой Тулы против птицефабрики: «За полчаса – полный совок мух!» (Осторожно, мерзкие фото)

Населенные пункты и дачи веневского направления задыхаются от нашествия мух. Люди винят в этом птицефабрику, которая оставляет кучи куриного помета на полях.

За последние дни в редакцию Myslo обратились сразу несколько жителей Большой Тулы с жалобами на последствия работы птицефабрики на Веневском шоссе:

  • Здравствуйте, по веневской дороге, а именно: Волынцево, Анишино, Торхово, СНТ «Бежка 1», «Бежка 2», «милицейские дачи» – всё кишит мухами из-за куриного помета! Птицефабрика просто скидывает в поля куриный помет. Отсюда мухи!
  • Добрый день! Помогите, пожалуйста! Тульская птицефабрика отравляет жизнь несанкционированным складированием помета, куриных трупов и прочей гадости! Веневку в районе Волынцево заполонили мухи! За день все ленты заполнены, сил нет!
  • Этим летом просто нашествие мух на наших дачах. Их невозможно ничем вывести или вытравить. Птицефабрика испортила нам весь дачный сезон!
 
 

Напомним, жители Большой Тулы уже жаловались на невыносимую вонь с птицефабрики «Тульская», например, жители деревни Сине-Тулица. Каждый день в их населенном пункте стоит невыносимая вонь курьяка и аммиака. Виновником этого они называют птицефабрику «Тульская». Жители пытались самостоятельно поговорить с руководством птицефабрики, но диалога не получилось.

Люди жалуются на птицефабрику «Тульская» не первый год. Пару лет назад эта проблема стояла особенно остро — тогда вонь накрывала и несколько районов Тулы. Горы куриного помета нашли в полях близ деревень Торхово, Теплое, Сине-Тулица. Прокуратура тогда выявила множество нарушений и выдала руководителю птицефабрики предписание об их устранении.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
куриный пометптицефабрика
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российский блогер-урбанист назвал озеленение Тулы «сплошной пародией»
Российский блогер-урбанист назвал озеленение Тулы «сплошной пародией»
Сжег машину, чтобы замести следы убийства: в Узловой осудили водителя из Питера
Сжег машину, чтобы замести следы убийства: в Узловой осудили водителя из Питера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.