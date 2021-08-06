Жители Большой Тулы против птицефабрики: «За полчаса – полный совок мух!» (Осторожно, мерзкие фото)
Населенные пункты и дачи веневского направления задыхаются от нашествия мух. Люди винят в этом птицефабрику, которая оставляет кучи куриного помета на полях.
За последние дни в редакцию Myslo обратились сразу несколько жителей Большой Тулы с жалобами на последствия работы птицефабрики на Веневском шоссе:
- Здравствуйте, по веневской дороге, а именно: Волынцево, Анишино, Торхово, СНТ «Бежка 1», «Бежка 2», «милицейские дачи» – всё кишит мухами из-за куриного помета! Птицефабрика просто скидывает в поля куриный помет. Отсюда мухи!
- Добрый день! Помогите, пожалуйста! Тульская птицефабрика отравляет жизнь несанкционированным складированием помета, куриных трупов и прочей гадости! Веневку в районе Волынцево заполонили мухи! За день все ленты заполнены, сил нет!
- Этим летом просто нашествие мух на наших дачах. Их невозможно ничем вывести или вытравить. Птицефабрика испортила нам весь дачный сезон!
Напомним, жители Большой Тулы уже жаловались на невыносимую вонь с птицефабрики «Тульская», например, жители деревни Сине-Тулица. Каждый день в их населенном пункте стоит невыносимая вонь курьяка и аммиака. Виновником этого они называют птицефабрику «Тульская». Жители пытались самостоятельно поговорить с руководством птицефабрики, но диалога не получилось.
Люди жалуются на птицефабрику «Тульская» не первый год. Пару лет назад эта проблема стояла особенно остро — тогда вонь накрывала и несколько районов Тулы. Горы куриного помета нашли в полях близ деревень Торхово, Теплое, Сине-Тулица. Прокуратура тогда выявила множество нарушений и выдала руководителю птицефабрики предписание об их устранении.