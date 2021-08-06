Жители Большой Тулы против птицефабрики: «За полчаса – полный совок мух!» (Осторожно, мерзкие фото)

Населенные пункты и дачи веневского направления задыхаются от нашествия мух. Люди винят в этом птицефабрику, которая оставляет кучи куриного помета на полях.

За последние дни в редакцию Myslo обратились сразу несколько жителей Большой Тулы с жалобами на последствия работы птицефабрики на Веневском шоссе:

Здравствуйте, по веневской дороге, а именно: Волынцево, Анишино, Торхово, СНТ «Бежка 1», «Бежка 2», «милицейские дачи» – всё кишит мухами из-за куриного помета! Птицефабрика просто скидывает в поля куриный помет. Отсюда мухи!

Добрый день! Помогите, пожалуйста! Тульская птицефабрика отравляет жизнь несанкционированным складированием помета, куриных трупов и прочей гадости! Веневку в районе Волынцево заполонили мухи! За день все ленты заполнены, сил нет!

Этим летом просто нашествие мух на наших дачах. Их невозможно ничем вывести или вытравить. Птицефабрика испортила нам весь дачный сезон!

Напомним, жители Большой Тулы уже жаловались на невыносимую вонь с птицефабрики «Тульская», например, жители деревни Сине-Тулица. Каждый день в их населенном пункте стоит невыносимая вонь курьяка и аммиака. Виновником этого они называют птицефабрику «Тульская». Жители пытались самостоятельно поговорить с руководством птицефабрики, но диалога не получилось.

Люди жалуются на птицефабрику «Тульская» не первый год. Пару лет назад эта проблема стояла особенно остро — тогда вонь накрывала и несколько районов Тулы. Горы куриного помета нашли в полях близ деревень Торхово, Теплое, Сине-Тулица. Прокуратура тогда выявила множество нарушений и выдала руководителю птицефабрики предписание об их устранении.