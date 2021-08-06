Фото с места происшествия.
Сжег машину, чтобы замести следы убийства: в Узловой осудили водителя из Питера
Смертельное ДТП произошло в июле прошлого года.
В Узловой 28-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что поздно вечером 24 июля прошлого года в районе дома № 1 на ул. Щербакова в поселке Дубовка обвиняемый вылетел на встречную полосу и сбил пешехода. 20-летняя девушка переходила проезжую часть на данном участке дороги.
От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Водитель-убийца после случившегося бросил автомобиль в поле на территории Узловского района и поджег его. Через некоторое время мужчина уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет колонии-поселения.
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