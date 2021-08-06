Сжег машину, чтобы замести следы убийства: в Узловой осудили водителя из Питера

Фото с места происшествия.

В Узловой 28-летний житель Санкт-Петербурга признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что поздно вечером 24 июля прошлого года в районе дома № 1 на ул. Щербакова в поселке Дубовка обвиняемый вылетел на встречную полосу и сбил пешехода. 20-летняя девушка переходила проезжую часть на данном участке дороги.

От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Водитель-убийца после случившегося бросил автомобиль в поле на территории Узловского района и поджег его. Через некоторое время мужчина уехал в Санкт-Петербург, где и был задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет колонии-поселения.