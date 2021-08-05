Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 9 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 134 случая коронавируса, 61 человек выздоровел, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 088 жителей Тульской области, 41 417 вылечились, 2488 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 017 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 379 904 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек.