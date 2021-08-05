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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 9 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 134 случая заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 134 случая коронавируса, 61 человек выздоровел, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 48 088 жителей Тульской области, 41 417 вылечились, 2488 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 23 120 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 017 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 379 904 человека в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 162 509 человек.
Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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