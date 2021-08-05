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В Туле Lada Granta сбила вышедшего из-за другой машины 8-летнего ребенка

В Туле Lada Granta сбила вышедшего из-за другой машины 8-летнего ребенка

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.

Вечером 4 августа на ул. Павшинский Мост в Туле 46-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 8-летнего мальчика. В момент ДТП участники находились на внутридворовой территории.
 
«По предварительной информации, несовершеннолетний вышел из-за припаркованного транспортного средства, слева направо по ходу движения автомобиля. На момент ДТП мальчик находился без сопровождения взрослых. Ему оказывали медицинскую помощь», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:00 0
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