В Туле Lada Granta сбила вышедшего из-за другой машины 8-летнего ребенка

Вечером 4 августа на ул. Павшинский Мост в Туле 46-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 8-летнего мальчика. В момент ДТП участники находились на внутридворовой территории.

«По предварительной информации, несовершеннолетний вышел из-за припаркованного транспортного средства, слева направо по ходу движения автомобиля. На момент ДТП мальчик находился без сопровождения взрослых. Ему оказывали медицинскую помощь», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.