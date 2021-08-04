В Болохово более 100 сотрудников завода вовремя не получили зарплату
Работодатель раскошелился лишь после вмешательства прокуратуры.
Киреевская межрайонная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства на «Болоховском заводе металлоконструкций». Выяснилось, что за июнь текущего года 101 сотрудник предприятия не получил полностью зарплату. Сумма задолженности – 1,3 млн рублей.
Выступая в защиту прав работников завода, прокурор внес директору предприятия представление. В результате его исполнения задолженность была полностью погашена. Кроме того, руководителя завода
Также руководитель предприятия привлечён к административной ответственности, по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок». Санкция этой статьи предусматривает предупреждение или штраф от 10 до 20 тысяч рублей.