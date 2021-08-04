Какие дома Тулы останутся без света 5 августа
Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.
С 8.30 до 18.00 электричество будет отключено по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 124, 124-а,
- Одоевское шоссе, 110,
- ул. М. Жукова, 4-б,
- ул. Р. Зорге, 29,
- ул. Кутузова, 33, 37, 31, 33-а, 35,
- ул. Баженова, 26, 30, 32/33,
- ул. Шухова, 28,
- ул. Кауля, 9 к. 4, к. 3, 11-а, 11-в, 11 к. 1, к. 2.,
- 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- ул. Смидович, 16-а, 18-а,
- п. Михалково: ул. Косогорская,
- ул. Воронежская,
- ул. Российская,
- ул. Тверская,
- ул. Михалковская,
- ул. Волжская,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Окская,
- ул. Балтийская,
- ул. Донская,
- ул. Смоленская,
- ул. Саратовская,
- 1-й Михалковский пр-д,
- 2-й Михалковский пр-д,
- 3-й Михалковский пр-д,
- 4-й Михалковский пр-д,
- 5-й Михалковский пр-д,
- пер. Колхозный,
- 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
- 11-й Лихвинский пр-д, 1-37, 2, 6-а, 6-16,
- 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15, 22-36,
- 7-й Лихвинский пр-д, 1-15, 2-12,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г.
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