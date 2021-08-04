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Какие дома Тулы останутся без света 5 августа

Какие дома Тулы останутся без света 5 августа

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.

С 8.30 до 18.00 электричество будет отключено по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 124, 124-а,
  • Одоевское шоссе, 110,
  • ул. М. Жукова, 4-б,
  • ул. Р. Зорге, 29,
  • ул. Кутузова, 33, 37, 31, 33-а, 35,
  • ул. Баженова, 26, 30, 32/33,
  • ул. Шухова, 28,
  • ул. Кауля, 9 к. 4, к. 3, 11-а, 11-в, 11 к. 1, к. 2.,
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Смидович, 16-а, 18-а,
  • п. Михалково: ул. Косогорская,
  • ул. Воронежская,
  • ул. Российская,
  • ул. Тверская,
  • ул. Михалковская,
  • ул. Волжская,
  • ул. Самарская,
  • ул. Невская,
  • ул. Окская,
  • ул. Балтийская,
  • ул. Донская,
  • ул. Смоленская,
  • ул. Саратовская,
  • 1-й Михалковский пр-д,
  • 2-й Михалковский пр-д,
  • 3-й Михалковский пр-д,
  • 4-й Михалковский пр-д,
  • 5-й Михалковский пр-д,
  • пер. Колхозный,
  • 8-й Лихвинский пр-д, 4-11,
  • 11-й Лихвинский пр-д, 1-37, 2, 6-а, 6-16,
  • 10-й Лихвинский пр-д, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15, 22-36,
  • 7-й Лихвинский пр-д, 1-15, 2-12,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-в, 16-г.
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