Тульского инженера осудили за взятки
Мужчина брал у водителей деньги в обмен на высокооплачиваемые командировки.
В Туле 31-летний местный житель признан виновным в получении взятки в значительном размере и в мелком взяточничестве.
Судом установлено, что Андрей К. с 2018 по 2021 годы являлся ведущим инженером автотранспортного цеха одного из местных предприятий. В этот период он регулярно получал от водителей взятки за направление в высокооплачиваемые командировки. Общая сумма взяток составила 405 000 рублей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 850 000 рублей.
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