Тульского инженера осудили за взятки

Мужчина брал у водителей деньги в обмен на высокооплачиваемые командировки.

В Туле 31-летний местный житель признан виновным в получении взятки в значительном размере и в мелком взяточничестве.

Судом установлено, что Андрей К. с 2018 по 2021 годы являлся ведущим инженером автотранспортного цеха одного из местных предприятий. В этот период он регулярно получал от водителей взятки за направление в высокооплачиваемые командировки. Общая сумма взяток составила 405 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 850 000 рублей.