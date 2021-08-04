Из-за ремонта на Масловском водозаборе в Туле будут раздавать питьевую воду

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

- замену вставки на водоводе Д=700 мм с трубой в районе с. Федоровка;

- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Алексеевка;

- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Ямны.

На это время будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами:

пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Прекращена подача воды в Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Барыково, Сторожевое, д. Помогалово, д. Алексеевка.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Адреса выдачи воды:

Центральный территориальный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 10.00 - 12.00 16 .00 - 18.00 пр. Ленина, 111 12.00 - 14.00 18.00 - 20.00 пр. Ленина, 135 14.00 - 16.00 20.00 - 21.00 ул. Рязанская, 32, корп.3

Привокзальный территориальный округ

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 08.00-14.00 ул. Макаренко 9 «б» 14.00-21.00 пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

№ п/п Время выдачи Выдача питьевой воды «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» 1 8.00 - 22.00 пр. Ленина, д.143 2 8.00 - 22.00 ул. Сурикова,д.16 3 8.00 - 22.00 ул. Макаренко, д.13 корпус 2

Также будет обеспечен подвоз воды в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.