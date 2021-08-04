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Из-за ремонта на Масловском водозаборе в Туле будут раздавать питьевую воду

Из-за ремонта на Масловском водозаборе в Туле будут раздавать питьевую воду

Внеплановые работы АО «Тулагорводоканал» будет вести 5 августа.

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

- замену вставки на водоводе Д=700 мм с трубой в районе с. Федоровка;

- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Алексеевка;

- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Ямны.

На это время будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами:

пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Прекращена подача воды в Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Барыково, Сторожевое, д. Помогалово, д. Алексеевка.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Адреса выдачи воды:

 Центральный территориальный округ

Время выдачи

Место выдачи воды из автомобилей

10.00 - 12.00         16 .00 - 18.00

пр. Ленина, 111

12.00 - 14.00        18.00   - 20.00

пр. Ленина, 135

14.00 - 16.00       20.00   - 21.00

ул. Рязанская, 32, корп.3

Привокзальный территориальный округ

Время выдачи

 

Место выдачи воды из автомобилей

08.00-14.00

ул. Макаренко 9 «б»

 

14.00-21.00

 

пр. Ленина, д. 126 

(площадка перед детским садом ЦО № 58).

п/п

Время выдачи

Выдача питьевой воды

«Губернский колодезь»

ООО «Ключ Здоровья»

1

8.00 -   22.00

пр. Ленина, д.143

2

8.00 -   22.00

ул. Сурикова,д.16

3

8.00 - 22.00

ул. Макаренко, д.13 корпус 2 

 

Также будет обеспечен подвоз воды в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:39 −1
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