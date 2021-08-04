Из-за ремонта на Масловском водозаборе в Туле будут раздавать питьевую воду
Внеплановые работы АО «Тулагорводоканал» будет вести 5 августа.
Запланировано выполнить следующие мероприятия:
- замену вставки на водоводе Д=700 мм с трубой в районе с. Федоровка;
- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Алексеевка;
- замену вставки на водоводе Д=700мм в районе д. Ямны.
На это время будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города Тулы южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами:
пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
Прекращена подача воды в Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Барыково, Сторожевое, д. Помогалово, д. Алексеевка.
Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Адреса выдачи воды:
Центральный территориальный округ
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Время выдачи
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Место выдачи воды из автомобилей
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10.00 - 12.00 16 .00 - 18.00
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пр. Ленина, 111
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12.00 - 14.00 18.00 - 20.00
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пр. Ленина, 135
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14.00 - 16.00 20.00 - 21.00
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ул. Рязанская, 32, корп.3
Привокзальный территориальный округ
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Время выдачи
|
Место выдачи воды из автомобилей
|
08.00-14.00
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ул. Макаренко 9 «б»
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14.00-21.00
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пр. Ленина, д. 126
(площадка перед детским садом ЦО № 58).
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№
п/п
|
Время выдачи
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Выдача питьевой воды
«Губернский колодезь»
ООО «Ключ Здоровья»
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1
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8.00 - 22.00
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пр. Ленина, д.143
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2
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8.00 - 22.00
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ул. Сурикова,д.16
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3
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8.00 - 22.00
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ул. Макаренко, д.13 корпус 2
Также будет обеспечен подвоз воды в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.