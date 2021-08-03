В Туле проводится конкурс рисунков ко Дню города

Принять участие смогут все желающие. Работы будут приниматься до 1 сентября.

В областном центре стартовал конкурс художественных рисунков «Моя любимая Тула», посвященный 875-летию основания Тулы. Организатором выступила Тульская городская Дума, к участию приглашаются все желающие. Предусмотрено несколько номинаций:

«Тула историческая (архитектура города)»,

«Городской пейзаж»,

«Городские общественные пространства: скверы, парки, улицы»,

«Интересные места города».

На конкурс принимаются рисунки с изображением видов Тулы в разные времена года. Работы могут быть выполнены в одной из техник: масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т. д. и иметь единый стиль. Ко всем рисункам должна быть приложена заявка с указанием фамилии и имени автора, названия работы, контактного телефона.

Работы можно предоставить на бумажном носителе формата А4 или в виде скана (формате JPEG или TIFF, размер – не менее 1920 х 1080 dpi и 1000 х 1000 dpi).

Рисунки принимаются до 1 сентября по адресу: г. Тула, пл. Ленина, д. 2, телефон для справок: 36-46-87 или по электронной почте: smi.tgd@yandex.ru с пометкой «Конкурс рисунков».

Каждый участник конкурса может предоставить не более 14 работ. Участники должны подтвердить согласие на обработку персональных данных. Победителей конкурса определит компетентное жюри под председательством мэра Тулы Ольги Слюсаревой.

Рисунки будут оцениваться с учетом полноты раскрытия темы, оригинальности исполнения, технических и художественных характеристик. Итоги подведут 10 сентября, победители получат призы. Положение о конкурсе можно найти здесь.