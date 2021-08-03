В Тульской области создадут лаборатории для молодых ученых
В научно-образовательном центр «ТулаТЕХ» появятся условия для реализации современных перспективных проектов.
В России 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В Тульской области сфера науки развивается очень активно: создается инновационный центр «Композитная долина» и научно-образовательный центр «ТулаТЕХ». Это позволит молодым ученым не оставлять науку и работать над разработкой проектов в современных условиях.
Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко:
Антон Емельяненко
– В соответствии с Указом Президента 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В рамках реализации нацпроекта «Науки и университеты» в Тульской области разработаны различные инструменты поддержки научной деятельности. Помимо создания центров и лабораторий в регионе появляются условия для работы ученых. Правительством Тульской области реализуется грантовая поддержка на разработку значимых проектов. В этом году мы провели заявочную кампанию и получили 200 заявок. Это на 55 заявок больше, чем в прошлом году.
При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина за последние пять лет сумма грантовой поддержки выросла в пять раз. Сейчас она составляет 15 000 000 рублей. Максимальная поддержка, которую может получить ученый – 1 000 000 рублей.
Номинации грантовых конкурсов связаны с направлениями работы НОЦ и разработкой новых материалов. Отдельно выделены номинации для молодых ученых. Также мы понимаем, насколько важно продвигать проекты на федеральной и международной арене, поэтому оказываем поддержку еще и на затраты на публикации, участие в научно-практических конференциях и др.
Одна из основных задач сейчас – привлечь молодежь. Региону нужны молодые кадры. Для этого сейчас в рамках научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» проводится конкурс по созданию молодежных лабораторий. Их будут возглавлять ученые в возрасте до 39 лет, а коллектив на 2/3 будет состоять из молодых ученых. Они хотят работать на современном оборудовании, и мы создаем соответствующие условия.
Как показывает практика, основными направлениями научных проектов чаще всего становится сфера оборонной промышленности и создания новых материалов. Опыт заявочной кампании на грантовую поддержку в прошлом году показал: тульским ученым интересна еще и сфера экологии и экобиотехнологий.
Сейчас в Туле реализуется проект по созданию биосенсоров. Над его реализацией трудится младший научный сотрудник кафедры биотехнологий Тульского государственного университета Дарья Лаврова.
Материалы, которые создала Дарья, можно использовать при создании биосенсоров для экспресс-мониторинга загрязнения водоемов и биофильтров для утилизации сточных вод. Это проект совершенно нового поколения биофильтров, который может заменить существующие методы очистки. Биогибридные материалы позволят максимально оберегать экологию.
– Сточные воды сейчас очищаются аэротенками, в которых применяют активный ил. Это различные клетки в свободном состоянии. Мы используем клетки, которые покрыты защитной оболочкой, что позволяет им работать лучше и дольше. Они защищены от воздействия многих факторов, в том числе ультрафиолетового излучения. Помимо этого разработка позволит создать экспресс-тесты, позволяющие оценить загрязненность водоемов в кратчайшие сроки.
Проект очень важен. Люди наносят большой ущерб экологии. Чтобы его минимизировать, нужно что-то разрабатывать. Наша разработка направлена как раз на помощь экологии, и надеемся, принесет большую пользу, – пояснила Дарья Лаврова.
По словам Дарьи, реализация проекта стала возможно благодаря грантовой поддержке. Для молодых ученых это не только стабильная зарплата, но и возможность покупки оборудования и необходимых реактивов.
Помимо работы над проектом по созданию биосенсоров, Дарья проводит образовательный курс для студентов «Первые шаги в науку». В рамках курса студенты узнают, как представлять свою работу, размещать публикации, защищать проекты и т.д. Проект получил поддержку Росмолодежи в рамках конкурса молодёжных проектов в размере 180 тысяч рублей. Реализация проекта начнется осенью 2021 года.