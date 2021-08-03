В Тульской области создадут лаборатории для молодых ученых

– В соответствии с Указом Президента 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В рамках реализации нацпроекта «Науки и университеты» в Тульской области разработаны различные инструменты поддержки научной деятельности. Помимо создания центров и лабораторий в регионе появляются условия для работы ученых. Правительством Тульской области реализуется грантовая поддержка на разработку значимых проектов. В этом году мы провели заявочную кампанию и получили 200 заявок. Это на 55 заявок больше, чем в прошлом году.

При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина за последние пять лет сумма грантовой поддержки выросла в пять раз. Сейчас она составляет 15 000 000 рублей. Максимальная поддержка, которую может получить ученый – 1 000 000 рублей.

Номинации грантовых конкурсов связаны с направлениями работы НОЦ и разработкой новых материалов. Отдельно выделены номинации для молодых ученых. Также мы понимаем, насколько важно продвигать проекты на федеральной и международной арене, поэтому оказываем поддержку еще и на затраты на публикации, участие в научно-практических конференциях и др.

Одна из основных задач сейчас – привлечь молодежь. Региону нужны молодые кадры. Для этого сейчас в рамках научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» проводится конкурс по созданию молодежных лабораторий. Их будут возглавлять ученые в возрасте до 39 лет, а коллектив на 2/3 будет состоять из молодых ученых. Они хотят работать на современном оборудовании, и мы создаем соответствующие условия.