Проекты региональной кинокомиссии принесли в доход Тульской области около 80 млн рублей

Участники заседания обсудили итоги работы комиссии за первое полугодие 2021 года и дальнейшие планы.

Секретарь кинокомиссии Сергей Родин сообщил, что за период ее работы на территории региона реализовано 32 проекта. Это принесло в доход Тульской области около 80 миллионов рублей.

Заместитель председателя кинокомиссии Михаил Канаев подчеркнул, что кинопроизводство играет роль драйвера развития других видов творческих индустрий: театра, анимации, живописи, компьютерной графики, а также экономики региона в целом.

«В Тульской области индустрии кино уделяется большое внимание. Кинокомиссия активно содействует компаниям в съемках фильмов в регионе. Так, у нас прошли съемки фильмов „Селфимания“, „Первый Оскар“, сериала „Мир! Дружба! Жвачка!“ и других», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Напомним, кинокомиссия при правительстве Тульской области была создана в 2018 году. Она оказывает информационное и организационное содействие в организации киносъемок в Туле и Тульской области.