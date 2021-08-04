Проекты региональной кинокомиссии принесли в доход Тульской области около 80 млн рублей
Об этом стало известно на заседании кинокомиссии Тульской области, которое прошло 3 августа в творческом пространстве «Девятка».
Участники заседания обсудили итоги работы комиссии за первое полугодие 2021 года и дальнейшие планы.
Секретарь кинокомиссии Сергей Родин сообщил, что за период ее работы на территории региона реализовано 32 проекта. Это принесло в доход Тульской области около 80 миллионов рублей.
Заместитель председателя кинокомиссии Михаил Канаев подчеркнул, что кинопроизводство играет роль драйвера развития других видов творческих индустрий: театра, анимации, живописи, компьютерной графики, а также экономики региона в целом.
«В Тульской области индустрии кино уделяется большое внимание. Кинокомиссия активно содействует компаниям в съемках фильмов в регионе. Так, у нас прошли съемки фильмов „Селфимания“, „Первый Оскар“, сериала „Мир! Дружба! Жвачка!“ и других», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.