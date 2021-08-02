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В августе адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

В августе адвокаты бесплатно проконсультируют туляков

Обратиться к юристам можно будет в приёмной областного правительства.

Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России утвердило график юридических консультаций для граждан на август. Они пройдут в приёмной правительства Тульской области.

3, 10, 17, 24 и 31 августа, с 15.00 до 18.00 на вопросы жителей региона будут отвечать представители Адвокатской палаты Тульской области.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.

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