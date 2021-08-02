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В Тульской области начали штрафовать предприятия за непривитых сотрудников
Фото из архива MySlo

В Тульской области начали штрафовать предприятия за непривитых сотрудников

Протокол составлен в отношении АО «Дикси-Юг». Материалы направлены в суд.

На оперативном совещании у губернатора стало известно, что за неделю зарегистрировано 7 заносов коронавируса на предприятиях и 4 – в образовательных организациях. Случаев заноса в детские летние оздоровительные организации нет. Туляки привезли вирус из Краснодарского края, Дагестана, Киргизии, Туниса и Турции.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных требований на 91 объекте – в пищевой промышленности, общепите, торговле, детских и подростковых учреждениях.

Нарушения выявлены в 10 организациях. За невыполнение требования об обязательной вакцинации сотрудников составлен протокол на АО «ДИКСИ-Юг», материалы направлены в суд.

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вчера, в 22:33 −13
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Место
Тульская область
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