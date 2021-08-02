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Классика французского кинематографа и кинокомикс «Отряд самоубийц»: последние новинки от «Синема Парк»

Классика французского кинематографа и кинокомикс «Отряд самоубийц»: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«На последнем дыхании» (16+)

3 августа в 19.30 специальный показ одного из важнейших фильмов в истории кино, криминальной драмы Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо. 
 

«Отряд самоубийц» (18+)

С 5 августа фильм в кино и обещает сделать август незабываемым. А вы уже взяли билеты на главную премьеру лета?

 

«Остров проклятых» (18+)

7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе.

 

«Аннет» (18+)

8 августа всероссийскую премьера фильма, которую с нетерпением ждут киноманы всего мира. Это грандиозный мюзикл о том, куда приводит любовь. В главных ролях Адам Драйвер и Марион Котийяр.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:37 +1
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