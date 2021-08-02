Классика французского кинематографа и кинокомикс «Отряд самоубийц»: последние новинки от «Синема Парк»
У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
«На последнем дыхании» (16+)
3 августа в 19.30 специальный показ одного из важнейших фильмов в истории кино, криминальной драмы Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо.
«Отряд самоубийц» (18+)
С 5 августа фильм в кино и обещает сделать август незабываемым. А вы уже взяли билеты на главную премьеру лета?
«Остров проклятых» (18+)
7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе.
«Аннет» (18+)
8 августа всероссийскую премьера фильма, которую с нетерпением ждут киноманы всего мира. Это грандиозный мюзикл о том, куда приводит любовь. В главных ролях Адам Драйвер и Марион Котийяр.
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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