Классика французского кинематографа и кинокомикс «Отряд самоубийц»: последние новинки от «Синема Парк»

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино.

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«На последнем дыхании» (16+)

3 августа в 19.30 специальный показ одного из важнейших фильмов в истории кино, криминальной драмы Жан-Люка Годара с Жан-Полем Бельмондо.

«Отряд самоубийц» (18+) С 5 августа фильм в кино и обещает сделать август незабываемым. А вы уже взяли билеты на главную премьеру лета?

«Остров проклятых» (18+) 7 августа в 16.00 любителей кино приглашают на специальный показ отреставрированной версии одного из самых загадочных фильмов Мартина Скорсезе. « Аннет » (18+) 8 августа всероссийскую премьера фильма, которую с нетерпением ждут киноманы всего мира. Это грандиозный мюзикл о том, куда приводит любовь. В главных ролях Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.