новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 3 августа

Какие дома Тулы будут обесточены 3 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Либкнехта, 1-21, 2-28-а,
  • 2-я Хомутовка, 4-8, 1-а-3,
  • ул. Шишкина, 1-19, 2-8-а,
  • ул. Р. Люксембург, 11-б.,
  • ул. Костычева, 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16,
  • ул. Серебровская, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16,
  • ул. Машинистов, 6,
  • ул. Болдина, 10,
  • ул. Некрасова, 7,
  • ул. Кирова, 29,
  • ул. Ложевая, 125, 125-а,
  • ул. Марата, 31, 28,
  • 25-й пр-д, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Косогорская 6, 6-а, 6-б, 33-47, 51-а,
  • п. Лихвинка, 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
  • пр-д Косой 1-19,
  • Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
  • пер. Привокзальный, 12, 14, 16.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:57 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричествагде отключат электричество
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области начали штрафовать предприятия за непривитых сотрудников
В Тульской области начали штрафовать предприятия за непривитых сотрудников
В Кондуках инспекторы ГИБДД испортили выходные 33 отдыхающим
В Кондуках инспекторы ГИБДД испортили выходные 33 отдыхающим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.