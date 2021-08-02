Какие дома Тулы будут обесточены 3 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Либкнехта, 1-21, 2-28-а,

2-я Хомутовка, 4-8, 1-а-3,

ул. Шишкина, 1-19, 2-8-а,

ул. Р. Люксембург, 11-б.,

ул. Костычева, 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16,

ул. Серебровская, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16,

ул. Машинистов, 6,

ул. Болдина, 10,

ул. Некрасова, 7,

ул. Кирова, 29,

ул. Ложевая, 125, 125-а,

ул. Марата, 31, 28,

25-й пр-д, 10, 12, 14,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),

23-й пр-д, 3-24,

ул. Косогорская 6, 6-а, 6-б, 33-47, 51-а,

п. Лихвинка, 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,

4-й Лихвинский пр-д, 1-37,

пр-д Косой 1-19,

Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,

ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,

ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,

пер. Привокзальный, 12, 14, 16.