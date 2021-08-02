Сегодня в Туле раздают воду из-за жары

Фото из архива Myslo.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая;

ул. Кутузова, 13;

ул. Вильямса, 32;

пересечение ул. Марата и ул. Плеханова;

ул. Металлургов, 43;

ул. Металлургов, 62;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62;

пр. Ленина, 28;

пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

Красноармейский пр., 17;

ул. Октябрьская, 95;

Красноармейский пр., 48, корп.2.

Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:

пересечение пр. Ленина и ул. Советской;

пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина;

пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.

Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.