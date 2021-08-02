Фото из архива Myslo.
Сегодня в Туле раздают воду из-за жары
1 августа ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. В областной столице организована бесплатная раздача питьевой воды.
Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Вильямса, 32;
- пересечение ул. Марата и ул. Плеханова;
- ул. Металлургов, 43;
- ул. Металлургов, 62;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62;
- пр. Ленина, 28;
- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
- Красноармейский пр., 17;
- ул. Октябрьская, 95;
- Красноармейский пр., 48, корп.2.
Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:
- пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
- пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина;
- пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
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