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Сегодня в Туле раздают воду из-за жары
Фото из архива Myslo.

Сегодня в Туле раздают воду из-за жары

1 августа ожидается повышение температуры воздуха выше 30 градусов. В областной столице организована бесплатная раздача питьевой воды.

Воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9;
  • ул. Пузакова, 5;
  • пересечение ул. Смидович и ул. 9 Мая;
  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Вильямса, 32;
  • пересечение ул. Марата и ул. Плеханова;
  • ул. Металлургов, 43;
  • ул. Металлургов, 62;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Н. Руднева, 62;
  • пр. Ленина, 28;
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
  • Красноармейский пр., 17;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • Красноармейский пр., 48, корп.2.
Также дополнительно к данным точкам размещены пункты по раздаче воды по следующим адресам:
 
  • пересечение пр. Ленина и ул. Советской;
  • пересечение ул. Первомайской и пр. Ленина;
  • пересечение ул. Октябрьской и ул. Пузакова.
Раздача воды продолжится и в последующие дни до момента снижения температуры ниже 27 градусов тепла.
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сегодня, в 08:54 +1
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