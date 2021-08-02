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В Тульской области поисковики обнаружили массовое захоронение солдат и расшифровали смертный медальон
Фото Тульский областной поисковый клуб «Искатель»

В Тульской области поисковики обнаружили массовое захоронение солдат и расшифровали смертный медальон

Об этом сообщает Тульский областной поисковый клуб «Искатель».

Сейчас поисковики работают у деревни Большие Голубочки Арсеньевского районе, где на днях они обнаружили воинское захоронение. Информация о том, где могли захоронить солдат в годы Великой Отечественой войны, поступала от местных жителей в ходе опросов. По состоянию на 28 июля поисковики обнаружили останки 15 красноармейцев, ведутся эксгумационные работы.

В раскопе были найдены: нательный крестик, опасная бритва, пряжки от ремней и другие личные вещи, а также два смертных медальона – один стандартный, второй самодельный, из гильзы. Поисковики вскрыли гильзу, но записка внутри нее истлела. Имя солдата узнать не удалось. 

В стандартном же медальоне найдена записка, которую расшифровывали в лабораторных условиях. 

Данные красноармейца:

Жариков Федор Семенович, 1907 года рождения, Воронежская область, Архангельский район, Гусевский с/с, колхоз им. 13 Октября.

Кстати, это не первое массовое захоронение в селе Большие Голубочки.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:40 +6
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Место
Тульская областьАрсеньевский район
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