14-летняя школьница и 19-летний парень в Туле до сих пор не найдены

Пару ищут почти неделю, с 27 июля.

До сих пор нет информации о местонахождении 14-летней Дианы и 19-летнего Олега. Напомним, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил розыск двух человек.

Коловерда Диана Даминовна, 14 лет, деревня Барсуки.



Пропала днем 27 июля 2021 года.

Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, до плеч.

Была одета в белую футболку, синие шорты и белые кроссовки.

В тот же день, 27 июля, пропал житель Тулы Олег Юрьевич Якушин, 19 лет.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Носит бороду.

Был одет в бордовую футболку, синие спортивные штаны, синие кроссовки.