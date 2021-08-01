За сутки в Тульской области заразились коронавирусом еще 138 человек
За этот же период скончались 8 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии число заболевших и перенесших болезнь достигло 47 тыс. 546.
Также за минувшие сутки зарегистрировано 8 смертей пациентов с COVID-19, а общее количество летальных исходов на данный момент составляет 2 453.
Статистика в целом по России сейчас выглядит так:
вчера, в 11:37, 89 3094 -8
30 июля, в 11:46, 13 1474 -3
29 июля, в 12:05, 54 2743 -16
29 июля, в 11:33, 11 1404 -3
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