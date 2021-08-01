За сутки в Тульской области заразились коронавирусом еще 138 человек

За этот же период скончались 8 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии число заболевших и перенесших болезнь достигло 47 тыс. 546.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 8 смертей пациентов с COVID-19, а общее количество летальных исходов на данный момент составляет 2 453.

Статистика в целом по России сейчас выглядит так: