В Туле пьяный вызвал ДПС, скорую и МЧС нетрезвому мужчине, который сутки назад упал с мотоцикла

На ул. Рязанской в Туле произошла история, которая могла случиться только воскресным утром. По словам очевидцев, 1 августа на остановке неподалеку от дома № 34 по ул. Рязанской сидел пьяный человек. Около 10 часов утра к нему подошел скучающий и такой же нетрезвый мужчина, который поинтересовался у первого, почему он грустит.

Тот ответил, что недавно на ул. Станиславского упал с мотоцикла и отметил «думал отлежусь, но всё до сих пор болит». Второй забеспокоился состоянием нового знакомого, набрал на мобильнике «112» и сообщил, что на остановке сидит попавший в ДТП мотоциклист.

Вскоре раздался звук сирен и на указанный адрес прибыли пожарный автомобиль, скорая и ДПС. Сотрудники экстренных служб не сразу обнаружили пострадавшего, а когда нашли — очень удивились его рассказу…

Мотоциклиста доставили в больницу для осмотра в условиях стационара. По предварительным данным, ДТП могло произойти накануне, сейчас сотрудники Госавтоинспекции проверяют эту версию.

Уважаемые граждане! Пожалуйста, думайте перед вызовом экстренных служб и сообщайте им полную информацию о случившемся.