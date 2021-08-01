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В Туле пьяный вызвал ДПС, скорую и МЧС нетрезвому мужчине, который сутки назад упал с мотоцикла

В Туле пьяный вызвал ДПС, скорую и МЧС нетрезвому мужчине, который сутки назад упал с мотоцикла

Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

На ул. Рязанской в Туле произошла история, которая могла случиться только воскресным утром. По словам очевидцев, 1 августа на остановке неподалеку от дома № 34 по ул. Рязанской сидел пьяный человек. Около 10 часов утра к нему подошел скучающий и такой же нетрезвый мужчина, который поинтересовался у первого, почему он грустит.
 
Тот ответил, что недавно на ул. Станиславского упал с мотоцикла и отметил «думал отлежусь, но всё до сих пор болит». Второй забеспокоился состоянием нового знакомого, набрал на мобильнике «112» и сообщил, что на остановке сидит попавший в ДТП мотоциклист.
 
Вскоре раздался звук сирен и на указанный адрес прибыли пожарный автомобиль, скорая и ДПС. Сотрудники экстренных служб не сразу обнаружили пострадавшего, а когда нашли — очень удивились его рассказу…
 
Мотоциклиста доставили в больницу для осмотра в условиях стационара. По предварительным данным, ДТП могло произойти накануне, сейчас сотрудники Госавтоинспекции проверяют эту версию.
 

Уважаемые граждане! Пожалуйста, думайте перед вызовом экстренных служб и сообщайте им полную информацию о случившемся.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 +10
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Тула
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