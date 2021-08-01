В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто

Фото: reallook

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Пользователь Myslo reallook разместил на нашем сайте блог с сообщением о ДТП, которое произошло неподалеку от деревни Судаково.

«Есть там очень нехороший поворот. Вот где лежачий определенно нужен. Неплохо, если и ограждения поставят. По факту только знак про опасный поворот и запрещение обгона. Нет знака о снижении скорости (хотя бы предупреждающего). Нет светоотражающих столбиков, (хотя, на первом крутом повороте после М-2 они почему-то есть, последнее фото). Сколько там по незнанию народа тупо с разгона ночью уехало в поля… Я никого не оправдываю, но там где, нужно у нас ничего не делают, а вот там где не нужно — так прям бетонные стены», — написал reallook (текст частично отредактирован, - прим. ред.).

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel.