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В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто
Фото: reallook

В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Пользователь Myslo reallook разместил на нашем сайте блог с сообщением о ДТП, которое произошло неподалеку от деревни Судаково.
 
«Есть там очень нехороший поворот. Вот где лежачий определенно нужен. Неплохо, если и ограждения поставят. По факту только знак про опасный поворот и запрещение обгона. Нет знака о снижении скорости (хотя бы предупреждающего). Нет светоотражающих столбиков, (хотя, на первом крутом повороте после М-2 они почему-то есть, последнее фото). Сколько там по незнанию народа тупо с разгона ночью уехало в поля… Я никого не оправдываю, но там где, нужно у нас ничего не делают, а вот там где не нужно — так прям бетонные стены», — написал reallook (текст частично отредактирован, - прим. ред.).
 
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель автомобиля Ford совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате ДТП пострадала пассажирка Opel.
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В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 1
В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 2
В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 3
В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 4
В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 5
В Туле в ДТП с «перевертышем» пострадала пассажирка легкового авто, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:59 0
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