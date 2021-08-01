На пересечении ул. Ф. Энгельса и Каминского изменили режим работы светофора

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Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

С 31 июля светофор на пересечении улиц Ф. Энгельса и Каминского переведен в режим желтого мигания. Это связано с тем, что из-за ремонта трамвайных путей на ул. Кауля и на ул. Советской планируется увеличить количество трамвайных рейсов по ул. Ф. Энгельса.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей города учесть данную информацию при планировании своих поездок. При этом нужно обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования ПДД .

«В дальнейшем на основании полученных данных об интенсивности движения с учетом работы светофорного объекта в режиме желтого мигания планируется выполнить работы по демонтажу указанного объекта», — сообщает пресс-служба городской администрации.