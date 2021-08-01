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Полиция напоминает тулякам о видах мошенничества

Полиция напоминает тулякам о видах мошенничества

В краткой и доступной форме полицейские рассказали о наиболее частых случаях обмана.

МВД России разработало специальную памятку для граждан, которая предупреждает о различных способах мошенничества.
 
С помощью памятки сотрудники полиции еще раз обращаются с просьбой быть бдительными и внимательно относиться к попыткам незнакомых лиц под различными предлогами войти в жилище.
 
 
Также это относится к телефонным звонкам от имени родственников с просьбой помочь в решении внезапно возникших финансовых проблем, или сообщениям от имени работников банков с просьбой сообщить реквизиты карты.
 
«Все эти действия имеют признаки мошенничества», — напоминает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:03 +6
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