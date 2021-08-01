Полиция напоминает тулякам о видах мошенничества

В краткой и доступной форме полицейские рассказали о наиболее частых случаях обмана.

МВД России разработало специальную памятку для граждан, которая предупреждает о различных способах мошенничества.

С помощью памятки сотрудники полиции еще раз обращаются с просьбой быть бдительными и внимательно относиться к попыткам незнакомых лиц под различными предлогами войти в жилище.

Также это относится к телефонным звонкам от имени родственников с просьбой помочь в решении внезапно возникших финансовых проблем, или сообщениям от имени работников банков с просьбой сообщить реквизиты карты.

«Все эти действия имеют признаки мошенничества», — напоминает пресс-служба УМВД России по Тульской области.