«Накажи автохама»: под кирпич «против шерсти» по ул. Буденного

Туляк поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель легковушки Nissan нарушает правила дорожного движения.

«На этом участке, от ул. Некрасова и до ул. Кауля с 15 июня ввели одностороннее движение. Висят соответствующие знаки. На ул. Кауля висят знаки «Движение только прямо», а при повороте с ул. Кауля висит «кирпич», но водителю все равно на эти знаки, и он поехал «против шерсти»», — сообщил Sud'ja_Dredd.

Напомним , одностороннее движение по ул. Буденного было введено для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.