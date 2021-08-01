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«Накажи автохама»: под кирпич «против шерсти» по ул. Буденного

«Накажи автохама»: под кирпич «против шерсти» по ул. Буденного

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк поделился с нами кадрами с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель легковушки Nissan нарушает правила дорожного движения.
 
«На этом участке, от ул. Некрасова и до ул. Кауля с 15 июня ввели одностороннее движение. Висят соответствующие знаки. На ул. Кауля висят знаки «Движение только прямо», а при повороте с ул. Кауля висит «кирпич», но водителю все равно на эти знаки, и он поехал «против шерсти»», — сообщил Sud'ja_Dredd.
 

 
Напомним, одностороннее движение по ул. Буденного было введено для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения.
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Автохам71
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