Разъяснения: в каких случаях невакцинированных могут отстранить от работы

Публикуем ответы на самые важные вопросы.

Представители министерства промышленности и торговли Тульской области, Роспотребнадзора и государственной инспекции труда в ходе видеоконференции ответили на вопросы предпринимателей о вакцинации сотрудников.

Напомним, в регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Тульской области, сделать второй компонент прививки необходимо до 15 августа.

Публикуем ответы на самые важные вопросы.

1. Если вакцинация вторым компонентом не подтверждается, может ли работодатель отстранить таких работников с 16 августа?

– На основании ч. 3 ст. 76 ТК РФ и постановления главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18.06.2021 № 2 отказавшегося от прививки сотрудника работодатель обязан отстранить без сохранения заработной платы.

2. Работник предоставил документ о прохождении вакцинации первым компонентом, вторая по плану после 16 августа. Действия работодателя?

– Работодатель допускает сотрудника к работе, после вакцинации вторым компонентом работник приносит подтверждающий документ.

3. При наличии в компании свыше 60% вакцинированных могут ли работать невакцинированные сотрудники?

– Если установленное количество привитых работников достигнуто и данный процент закреплен в локальном акте предприятия, невакцинированные сотрудники не отстраняются от работы.

4. На одной точке работает два продавца, у одного медотвод, другой не привит, как рассчитать % привитых?

– Считаются все сотрудники предприятия в целом, а не сотрудники на отдельных торговых точках. Не менее 60% от общего количества работников должны быть привиты.

5. Сотрудники, имеющие медотвод, входят в 60% или не учитываются?

– Процент вакцинированных сотрудников на предприятии рассчитывается от общего количества сотрудников, и в процент вакцинированных сотрудники с медотводом не учитываются.

6. Если сотрудник не прошел вакцинацию, то имеет ли он право работать до 16 августа?

– Да, но с 16 августа работодатель обязан отстранить невакцинированного сотрудника от работы.