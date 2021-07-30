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В пос. Грицовский восстановлено водоснабжение

В пос. Грицовский восстановлено водоснабжение

В зону отключения попали 122 дома, в которых проживают 5539 человек, а также областной госпиталь ветеранов войн и труда.

В поселке Грицовский завершились аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Веневского района.

Уточняется, что к 11.00 водоснабжение восстановлено.

Отмечается, что при проведении строительно-монтажных работ на новой станции по очистке воды в поселке Грицовский был поврежден кабель питания действующей станции. В связи с этим подача воды в поселок была приостановлена около семи часов утра.

По предварительным данным, в зону отключения попали 122 дома, в которых проживают 5539 человек, а также областной госпиталь ветеранов войн и труда.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:01 +1
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водоснабжениеавария
Место
Тульская областьГрицовский
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