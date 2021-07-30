В пос. Грицовский восстановлено водоснабжение

В зону отключения попали 122 дома, в которых проживают 5539 человек, а также областной госпиталь ветеранов войн и труда.

В поселке Грицовский завершились аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Веневского района.

Уточняется, что к 11.00 водоснабжение восстановлено.

Отмечается, что при проведении строительно-монтажных работ на новой станции по очистке воды в поселке Грицовский был поврежден кабель питания действующей станции. В связи с этим подача воды в поселок была приостановлена около семи часов утра.