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Коммунальная авария в Веневском районе: без воды остались более 5,5 тысяч жителей и госпиталь
Причиной аварии стала поломка на водозаборе.
Нарушение холодного водоснабжения произошло в поселке Грицовский Веневского района около семи часов утра.
По предварительным данным, в зону отключения попали 122 дома, в которых проживают 5539 человек, а также областной госпиталь ветеранов войн и труда.
Причиной коммунальной аварии стала поломка на водозаборе. На месте работают сотрудники местного коммунального предприятия.
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