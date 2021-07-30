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Коммунальная авария в Веневском районе: без воды остались более 5,5 тысяч жителей и госпиталь
Фото из архива.

Коммунальная авария в Веневском районе: без воды остались более 5,5 тысяч жителей и госпиталь

Причиной аварии стала поломка на водозаборе.

Нарушение холодного водоснабжения произошло в поселке Грицовский Веневского района около семи часов утра.

По предварительным данным, в зону отключения попали 122 дома, в которых проживают 5539 человек, а также областной госпиталь ветеранов войн и труда.

Причиной коммунальной аварии стала поломка на водозаборе. На месте работают сотрудники местного коммунального предприятия.
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ГрицовскийВеневский районТульская область
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