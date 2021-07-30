Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением днем 30 июля 2021 года на территории Тульской области ожидается гроза, местами сильный дождь, в отдельных районах град.

МЧС России обращает внимание туляков, что ведомство не прогнозирует метеоусловия, а «рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра».