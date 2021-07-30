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Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается гроза

Непогода может накрыть регион в ближайшие часы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением днем 30 июля 2021 года на территории Тульской области ожидается гроза, местами сильный дождь, в отдельных районах град.

МЧС России обращает внимание туляков, что ведомство не прогнозирует метеоусловия, а «рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра».

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 08:03 +7
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