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В Тульской области за квартал обнаружили 133 фальшивки
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за квартал обнаружили 133 фальшивки

Эксперты банковского сектора региона во втором квартале 2021 года выявили 132 поддельные банкноты и одну фальшивую пятирублевку.

Самые популярные у фальшивомонетчиков – пятитысячные купюры: их выявлено 112 штук. Также обнаружено 10 поддельных тысячерублевых купюр, 8 банкнот номиналом 2000 рублей, по одной банкноте в пятьсот и пятьдесят рублей.

Кроме того, сотрудники банков нашли три иностранные подделки: две банкноты США номиналом $100 и $50 и одну банкноту Евросоюза номиналом 50 €.

«В целом по стране уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким — примерно 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Это хороший показатель. Для сравнения: в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в европейских странах — около 23. Важно отметить, что обнаруженные фальшивки отличает невысокое качество», — пояснил Дмитрий Борискин, заместитель управляющего Тульским отделением Банка России.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо соблюдать простые правила пользования наличностью: не разменивать деньги в сомнительных местах, получив банкноты, не стесняться и проверять их сразу на месте. Также можно скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое помогает разобраться в признаках подлинности купюр.

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Тульская область
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