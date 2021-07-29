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Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер: видео с регистратора

Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер: видео с регистратора

Он врезался в Lifan, который остановился для поворота налево.

С редакцией Myslo связался один из очевидцев ДТП, которое произошло вечером 27 июля на ул. Рязанской в Туле. По его словам, перед столкновением автомобиль Lifan стоял с включенным левым поворотником и пропускал встречное движение. В этот момент в него сзади влетел Mitsubishi и буквально вытолкнул на встречную полосу, прямо на УАЗ.
 
«Водитель Pajero был пьян. Когда у него спросили, почему от него пахнет алкоголем, ответил: «Я маску дезинфицировал от ковида». Прибор сотрудников ГИБДД показал чуть больше 0,8 мг/л», — рассказал очевидец корреспонденту Myslo.
 
Кроме того, в Сети появилась запись момента дорожного-транспортного происшествия. Кадры подтверждают слова очевидца о том, что Lifan остановился для поворота налево.
 
 
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Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 1
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 2
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 3
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 4
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 5
Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер, Фото: 6
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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