Массовое ДТП на ул. Рязанской устроил пьяный 72-летний пенсионер: видео с регистратора

Он врезался в Lifan, который остановился для поворота налево.

С редакцией Myslo связался один из очевидцев ДТП, которое произошло вечером 27 июля на ул. Рязанской в Туле. По его словам, перед столкновением автомобиль Lifan стоял с включенным левым поворотником и пропускал встречное движение. В этот момент в него сзади влетел Mitsubishi и буквально вытолкнул на встречную полосу, прямо на УАЗ.

«Водитель Pajero был пьян. Когда у него спросили, почему от него пахнет алкоголем, ответил: «Я маску дезинфицировал от ковида». Прибор сотрудников ГИБДД показал чуть больше 0,8 мг/л», — рассказал очевидец корреспонденту Myslo.

Кроме того, в Сети появилась запись момента дорожного-транспортного происшествия. Кадры подтверждают слова очевидца о том, что Lifan остановился для поворота налево.