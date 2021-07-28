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Зарегистрирован четвертый кандидат на выборы губернатора Тульской области

Зарегистрирован четвертый кандидат на выборы губернатора Тульской области

Владимир Ростовцев представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на пост главы региона.

28 июля Владимир Ростовцев, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора.

На сегодняшний день в облизбирком документы для участия в выборах представили четыре кандидата на пост главы региона: Алексей Дюмин (в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации.

Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

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