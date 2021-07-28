Тульская городская Дума: стоимость муниципальной земли, изменения в генплан и статус депутатов

Установлена стоимость муниципальных земельных участков при заключении договоров купли-продажи без торгов

Депутаты поддержали внесение изменений в решение «Об утверждении Порядка определения цены муниципальных земельных участков при заключении договоров купли-продажи без торгов».

Поправки внесены с учетом актуальных положений Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом положений Закона Тульской области «О регулировании отдельных вопросов определения цены земельных участков на территории Тульской области».

­– Проектом предлагается при продаже свободных земельных участков без торгов установить выкупную сумму, равную его кадастровой стоимости. В настоящее время цена выкупа земельных участков, продаваемых без торгов, составляет 20% от кадастровой стоимости. Также аналогично областному закону предлагается определять стоимость земельных участков при осуществлении процедуры перераспределения – 50% от кадастровой стоимости перераспределяемой площади, – прокомментировал председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Дмитрий Федотов.

Депутаты одобрили внесение изменений в Генеральный план

Депутаты Тульской городской Думы поддержали проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула с учетом заключений о результатах публичных слушаний, которые прошли в мае и июне 2021 года.

– Актуализация главного градостроительного документа города предполагает отображение планируемых для размещения объектов местного значения, относящихся к транспортной инфраструктуре, и исключение из карт мест размещения объектов местного значения, не предусмотренных программами развития областного центра. Вносимые корректировки также касаются изменения функционального зонирования в целях развития жилищного строительства, отдыха и туризма, торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов принятый документ.

Изменения затронут 14 населенных пунктов.

Депутаты внесли изменения в отдельные решения гордумы

Депутаты в ходе 25-го очередного заседания Тульской городской Думы поддержали внесение изменений в отдельные решения Тульской городской Думы: в Положения «О статусе депутата Тульской городской Думы», «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления и деятельности сельских старост в муниципальном образовании город Тула» и «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Тула». Речь идет об ограничениях для замещения муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо права на постоянное проживание в нем.

– В течение шести месяцев муниципальные служащие, должностные лица, для которых предусматриваются соответствующие ограничения, смогут продолжить службу или работу на своих должностях при условии подачи ими документов, свидетельствующих о намерении прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного государства. В случае непредоставления соответствующих документов с чиновником будет расторгнут трудовой контракт. Такие запреты установлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Также депутаты внесли изменения в Положение «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула».

– В соответствие с новыми положениями федерального законодательства расширяются возможности участников общественных обсуждений и публичных слушаний. Теперь жители могут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора в форме электронного документа, – отметил заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.