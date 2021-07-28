новости
новости
Регистрация
Тульская городская Дума: стоимость муниципальной земли, изменения в генплан и статус депутатов

Тульская городская Дума: стоимость муниципальной земли, изменения в генплан и статус депутатов

Состоялось 25-е очередное заседание Тульской городской Думы.

Установлена стоимость муниципальных земельных участков при заключении договоров купли-продажи без торгов

Депутаты поддержали внесение изменений в решение «Об утверждении Порядка определения цены муниципальных земельных участков при заключении договоров купли-продажи без торгов».

Поправки внесены с учетом актуальных положений Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом положений Закона Тульской области «О регулировании отдельных вопросов определения цены земельных участков на территории Тульской области».

­– Проектом предлагается при продаже свободных земельных участков без торгов установить выкупную сумму, равную его кадастровой стоимости. В настоящее время цена выкупа земельных участков, продаваемых без торгов, составляет 20% от кадастровой стоимости. Также аналогично областному закону предлагается определять стоимость земельных участков при осуществлении процедуры перераспределения – 50% от кадастровой стоимости перераспределяемой площади, – прокомментировал председатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности Дмитрий Федотов.

 

Депутаты одобрили внесение изменений в Генеральный план

Депутаты Тульской городской Думы поддержали проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула с учетом заключений о результатах публичных слушаний, которые прошли в мае и июне 2021 года.

– Актуализация главного градостроительного документа города предполагает отображение планируемых для размещения объектов местного значения, относящихся к транспортной инфраструктуре, и исключение из карт мест размещения объектов местного значения, не предусмотренных программами развития областного центра. Вносимые корректировки также касаются изменения функционального зонирования в целях развития жилищного строительства, отдыха и туризма, торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов принятый документ.

Изменения затронут 14 населенных пунктов.

 

Депутаты внесли изменения в отдельные решения гордумы

Депутаты в ходе 25-го очередного заседания Тульской городской Думы поддержали внесение изменений в отдельные решения Тульской городской Думы: в Положения «О статусе депутата Тульской городской Думы», «Об организации и осуществлении территориального общественного самоуправления и деятельности сельских старост в муниципальном образовании город Тула» и «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Тула». Речь идет об ограничениях для замещения муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо права на постоянное проживание в нем.

– В течение шести месяцев муниципальные служащие, должностные лица, для которых предусматриваются соответствующие ограничения, смогут продолжить службу или работу на своих должностях при условии подачи ими документов, свидетельствующих о намерении прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного государства. В случае непредоставления соответствующих документов с чиновником будет расторгнут трудовой контракт. Такие запреты установлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Также депутаты внесли изменения в Положение «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории муниципального образования город Тула».

– В соответствие с новыми положениями федерального законодательства расширяются возможности участников общественных обсуждений и публичных слушаний. Теперь жители могут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора в форме электронного документа, – отметил заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:10 −1
Другие статьи по темам
Событие
Тульская городская думарешения
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: А правда говорят, что из BMW не видно двойную сплошную и дорожные знаки?
«Накажи автохама»: А правда говорят, что из BMW не видно двойную сплошную и дорожные знаки?
Зарегистрирован четвертый кандидат на выборы губернатора Тульской области
Зарегистрирован четвертый кандидат на выборы губернатора Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.