«Накажи автохама»: опасный обгон через сплошную и на пешеходном переходе в Алексине

Алексинцы обсуждают видео, опубликованное в местном паблике «Алексин I Слухи». Возмущение вызвала запись, на которой автомобиль Ford грубо нарушает правила дорожного движения. Чтобы объехать пропускающее пешехода авто (!), водитель пересек сплошную разметку и завершил свой маневр на пешеходном переходе. При этом он не пропустил девушку-пешехода и подверг опасности ее жизнь.

По словам местных жителей, водитель этого авто не отличается примерным поведением и был неоднократно замечен за агрессивной ездой.